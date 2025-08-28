Пашинян: правительство Армении – это я

«Тот, кто высказал такую позицию, пусть напишет заявление и уйдет. Такой позиции абсолютно не может быть. Правительство – это я. Никто не может иметь позицию, противоречащую моей. Вообще, если в правительстве есть люди, которые имеют позицию, противоречащую моей, пусть прямо сейчас напишут заявление и покинут здание, а если нет, я сам их выведу отсюда», – заявил Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).