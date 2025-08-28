Пашинян: правительство Армении – это я
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Армянские электрические сети» должны служить народу страны, а члены правительства не имеют права занимать противоположную позицию по этому вопросу. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Тот, кто высказал такую позицию, пусть напишет заявление и уйдет. Такой позиции абсолютно не может быть. Правительство – это я. Никто не может иметь позицию, противоречащую моей. Вообще, если в правительстве есть люди, которые имеют позицию, противоречащую моей, пусть прямо сейчас напишут заявление и покинут здание, а если нет, я сам их выведу отсюда», – заявил Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).
В июне суд в Ереване арестовал российского бизнесмена, главу «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Предприниматель не признал вину. До этого бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний со стороны властей в адрес высших иерархов.
Тогда Пашинян объявил о планах национализировать «Армянские электрические сети», принадлежащие Карапетяну. 3 июля парламент республики принял закон, позволяющий национализацию компании. 8 июля президент страны Ваагн Хачатурян подписал соответствующие законы.
23 июля Карапетян выиграл дело о национализации «Армянских электрических сетей». Его семья инициировала рассмотрение дела в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC). SCC обязал Армению воздержаться от применения положений законов, позволяющих национализацию компании, и шагов по ее изъятию. Правительство республики заявило, что будет руководствоваться законодательством страны и международными договорами по вопросу национализации компании.