Трамп отказался отвечать на вопрос о давлении на Зеленского для мира на Украине

Президент США Дональд Трамп, прибывший в штаб-квартиру ООН для участия в Генеральной Ассамблее, отказался отвечать на вопрос корреспондента «РИА Новости» о возможности давления на президента Украины Владимира Зеленского в целях мирного урегулирования конфликта с Россией.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киеву следует пойти на договоренности для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, «украинцы должны согласиться на сделку о мире». Госсекретарь подчеркнул, что урегулирование конфликта является приоритетом американского лидера.

Рубио также 23 сентября отметил, что Организация Объединенных Наций утратила реальное влияние в решении мировых кризисов. По его словам, структура не справляется со своей основной миссией и «не играет роли» в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа.

