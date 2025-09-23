Рубио: Киеву стоит согласиться на договоренности по урегулированию конфликта

Рубио также 23 сентября отметил, что Организация Объединенных Наций утратила реальное влияние в решении мировых кризисов. По его словам, структура не справляется со своей основной миссией и «не играет роли» в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа.