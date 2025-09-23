Рубио: Киеву стоит согласиться на договоренности по урегулированию конфликта

Рубио: Киеву стоит согласиться на договоренности по урегулированию конфликтаПо его словам, украинский кризис является приоритетом для президента США
Киеву следует пойти на договоренности для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.
По его словам, «украинцы должны согласиться на сделку о мире». Госсекретарь подчеркнул, что урегулирование конфликта является приоритетом американского лидера Дональда Трампа.
Рубио также 23 сентября отметил, что Организация Объединенных Наций утратила реальное влияние в решении мировых кризисов. По его словам, структура не справляется со своей основной миссией и «не играет роли» в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа.
Рубио добавил, что именно Трамп, а не ООН, предпринимает шаги для поиска решений в наиболее острых мировых конфликтах.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос российских журналистов о сроках возможного нового раунда переговоров с Москвой. Сейчас Зеленский находится в США, где принимает участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открывшейся 9 сентября.