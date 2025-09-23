Трамп и Зеленский проведут переговоры в Нью-Йорке
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает «РБК-Украина». Встреча пройдет 23 сентября в 20:00 мск.
После переговоров Зеленский пообщается с представителями СМИ, добавили в издании.
С 23 по 29 сентября в Нью-Йорке проходит 80-е заседание Генассамблеи ООН. Зеленский и Трамп прибыли в штаб-квартиру ООН, где выступили с обращением к мировому сообществу. В частности, Трамп указал, что «положил конец семи войнам, а ООН ни в одном из случаев не помогла».
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Киеву следует пойти на договоренности для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, «украинцы должны согласиться на сделку о мире». Госсекретарь подчеркнул, что урегулирование конфликта является приоритетом американского лидера.