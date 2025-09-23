Трамп готов протянуть «руку американского лидерства» для союзников США
Президент США Дональд Трамп заявил, что прибыл в ООН с целью протянуть «руку американского лидерства» странам, готовым присоединиться к США. Об это он заявил во время своего обращения к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Этот мир станет гораздо счастливее», – добавил Трамп.
Во время речи американский лидер также заявил, что в настоящий момент Соединенные Штаты стали «самой процветающей страной в мире, и ни одна другая страна даже близко не сравнится» с ними. Он подчеркнул, что с его приходом к власти настал золотой век Америки.
После у Трампа запланированы ряд встреч. В том числе он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они пройдут в 20:00 мск.
С 23 по 29 сентября в Нью-Йорке проходит 80-е заседание Генассамблеи ООН.