Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп готов протянуть «руку американского лидерства» для союзников США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что прибыл в ООН с целью протянуть «руку американского лидерства» странам, готовым присоединиться к США. Об это он заявил во время своего обращения к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Этот мир станет гораздо счастливее», – добавил Трамп.

Во время речи американский лидер также заявил, что в настоящий момент Соединенные Штаты стали «самой процветающей страной в мире, и ни одна другая страна даже близко не сравнится» с ними. Он подчеркнул, что с его приходом к власти настал золотой век Америки.

После у Трампа запланированы ряд встреч. В том числе он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они пройдут в 20:00 мск.

С 23 по 29 сентября в Нью-Йорке проходит 80-е заседание Генассамблеи ООН. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь