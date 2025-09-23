Трамп заявил, что от ООН получил только неработающие эскалатор и телесуфлер

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН резко раскритиковал организацию за бездействие в урегулировании международных конфликтов и заявил, что ООН не использует свой потенциал. В своем выступлении он отметил, что лично не ощутил от структуры никакой помощи – ни в дипломатии, ни в техническом обеспечении.