Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что от ООН получил только неработающие эскалатор и телесуфлер

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН резко раскритиковал организацию за бездействие в урегулировании международных конфликтов и заявил, что ООН не использует свой потенциал. В своем выступлении он отметил, что лично не ощутил от структуры никакой помощи – ни в дипломатии, ни в техническом обеспечении.

«Мне ни разу никто не позвонил из ООН и не предложил помощь. Неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер – вот что я получил от ООН», – заявил Трамп.

Трамп отметил, что потенциал у ООН «огромнейший», но она «не реализует его даже близко», особенно в текущих обстоятельствах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь