Трамп заявил, что от ООН получил только неработающие эскалатор и телесуфлер
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН резко раскритиковал организацию за бездействие в урегулировании международных конфликтов и заявил, что ООН не использует свой потенциал. В своем выступлении он отметил, что лично не ощутил от структуры никакой помощи – ни в дипломатии, ни в техническом обеспечении.
«Мне ни разу никто не позвонил из ООН и не предложил помощь. Неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер – вот что я получил от ООН», – заявил Трамп.
Трамп отметил, что потенциал у ООН «огромнейший», но она «не реализует его даже близко», особенно в текущих обстоятельствах.