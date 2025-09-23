Газета
Главная / Политика /

Лидер Мьянмы приедет в Россию с визитом для участия в «Мировой атомной неделе»

Ведомости

И. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн приедет в Россию с официальным визитом «в ближайшие дни». Глава государства поучаствует в международном форуме «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week), сообщили в министерстве информации республики.

В ходе рабочей поездки он должен встретиться с несколькими официальными лицами РФ, в том числе лидер Мьянмы намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Целью его визита станет обсуждение развития сотрудничества двух стран в экономической и военной сферах, уточнили в ведомстве.

В мае лидер Мьянмы приезжал в Москву для участия в параде Победы по приглашению Путина. Его также сопровождали члены Государственного административного совета страны и ряд высокопоставленных чиновников.

