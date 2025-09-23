Лидер Мьянмы приедет в Россию с визитом для участия в «Мировой атомной неделе»

В ходе рабочей поездки он должен встретиться с несколькими официальными лицами РФ, в том числе лидер Мьянмы намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Целью его визита станет обсуждение развития сотрудничества двух стран в экономической и военной сферах, уточнили в ведомстве.