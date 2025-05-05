Лидер Мьянмы примет участие в параде Победы в Москве

Лидер Мьянмы планирует учувствовать в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и встретиться с лидерами стран, которые также будут на праздновании. Визит, согласно сообщению, направлен на укрепление дружбы и сотрудничества между правительствами и народами России и Мьянмы.