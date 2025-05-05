Лидер Мьянмы примет участие в параде Победы в Москве
Премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин посетит Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в параде Победы, сообщается на официальном сайте государства.
Лидер Мьянмы планирует учувствовать в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и встретиться с лидерами стран, которые также будут на праздновании. Визит, согласно сообщению, направлен на укрепление дружбы и сотрудничества между правительствами и народами России и Мьянмы.
По приглашению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко премьер-министра будут сопровождать члены Государственного административного совета страны и ряд высокопоставленных чиновников.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Он добавил, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы.