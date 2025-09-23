Газета
Президента Польши заподозрили в употреблении табака на Генассамблее ООН

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала после появления видеозаписи с 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой он, предположительно, употребил никотиновый стимулятор или табак. Об этом пишет издание Onet.

На кадрах видно, как Навроцкий получает от коллеги небольшую коробку, после чего незаметно что-то кладет в рот. Этот жест напомнил польским пользователям ранее признанное самим президентом увлечение снюсом.

Инцидент вызвал волну критики в сети и среди польских политиков. Официальных комментариев от администрации президента пока не поступало.

Навроцкий победил на выборах 2 июня, заручившись поддержкой 50,89% избирателей во втором туре. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый от правящей либеральной партии «Гражданская коалиция», получил 49,11%. Навроцкий представлял оппозиционную национал-консервативную партию «Право и справедливость» (ПиС).

