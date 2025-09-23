Президента Польши заподозрили в употреблении табака на Генассамблее ООН

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала после появления видеозаписи с 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой он, предположительно, употребил никотиновый стимулятор или табак. Об этом пишет издание Onet.