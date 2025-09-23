Ли Чжэ Мен: Сеул не стремится к объединению с КНДР через поглощение

Президент Ли предложил «прагматичное и поэтапное решение» ядерного вопроса: начать с заморозки северокорейских программ, затем перейти к их сокращению и в перспективе – к полной ликвидации. Он подчеркнул, что его правительство готово к всеобъемлющему диалогу, основанному на принципах обмена, нормализации и денуклеаризации.