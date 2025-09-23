Ли Чжэ Мен: Сеул не стремится к объединению с КНДР через поглощение
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что его правительство уважает политическую систему Северной Кореи и не будет добиваться объединения двух государств путем поглощения. Это заявление он сделал в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает Yonhap.
«Моя администрация четко заявляет о своем уважении к действующему строю КНДР, о том, что она не стремится к объединению путем поглощения и не планирует враждебных действий», – подчеркнул Ли.
Он подтвердил, что Южная Корея намерена положить конец «порочному кругу» военной напряженности и конфронтации на полуострове. В числе первых шагов уже приостановлены трансляции через громкоговорители и отправка пропагандистских листовок на север.
Президент Ли предложил «прагматичное и поэтапное решение» ядерного вопроса: начать с заморозки северокорейских программ, затем перейти к их сокращению и в перспективе – к полной ликвидации. Он подчеркнул, что его правительство готово к всеобъемлющему диалогу, основанному на принципах обмена, нормализации и денуклеаризации.
1 августа министр иностранных дел Республики Кореи Чо Хен и американский госсекретарь Марко Рубио заявили, что Южная Корея и США стремятся к денуклеаризации КНДР. При этом председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов к переговорам с США, если они откажутся от «нереальных» идей о денуклеаризации.