Медведев: США должны отказаться от санкций против РФ

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение РФ соблюдать условия договора в течение года после 5 февраля 2026 г., когда истечет его срок, будет действовать в случае, если США сделают то же самое. При этом согласовать новый документ до истечения действия нынешнего «фактически невозможно», считает представитель Кремля.