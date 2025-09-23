Медведев: США должны отказаться от санкций против РФ
Соединенным Штатам необходимо прекратить попытки надавить на Москву с помощью санкций, чтобы минимизировать риски открытого конфликта, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Но просто следовать букве договора недостаточно. США должны отказаться от попыток ослабить Россию с помощью санкций и пошлин. В противном случае риск прямого конфликта остается высоким», – написал он.
Политик напомнил, что Россия продолжает соблюдать договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и отметил, что следующие шаги ожидаются от Вашингтона.
23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение РФ соблюдать условия договора в течение года после 5 февраля 2026 г., когда истечет его срок, будет действовать в случае, если США сделают то же самое. При этом согласовать новый документ до истечения действия нынешнего «фактически невозможно», считает представитель Кремля.
22 сентября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия готова придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года. Он поручил профильным ведомствам продолжать отслеживать деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ.