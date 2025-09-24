Токаев: человечество платит почти $20 трлн за насилие

«Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности. В 2024 г. мировые военные расходы достигли рекордных $2,7 трлн. Насилие обходится человечеству почти в $20 трлн», – сказал глава государства.