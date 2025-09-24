Газета
Политика

Токаев: человечество платит почти $20 трлн за насилие

Ведомости

Человечество вынуждено платить почти $20 трлн из-за насилия в мире, поэтому необходимо искоренять воинственный менталитет, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности. В 2024 г. мировые военные расходы достигли рекордных $2,7 трлн. Насилие обходится человечеству почти в $20 трлн», – сказал глава государства.

Он также отметил, что в приоритет страны должны поставить восстановление «надежной глобальной архитектуры безопасности». Президент Казахстана выступил за активное многостороннее взаимодействие.

23 сентября Токаев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения способов завершения конфликта Киева и Москвы. Лидер Казахстана подчеркнул, что в этой ситуации «нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта».

