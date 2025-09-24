Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мелания Трамп отказалась встретиться с женой Зеленского

Ведомости

Первая леди США Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой президента Украины Еленой Зеленской после своего выступления на полях Генассамблеи ООН. Об этом пишет CNN.

В своем выступлении Трамп объявила о создании новой коалиции по вопросам благополучия детей и безопасности искусственного интеллекта. Зеленская стояла в первом ряду «вместе с десятками первых леди, несколькими первыми джентльменами и по крайней мере одной королевой». Предполагалось, что жена украинского лидера встретится с Меланией Трамп после мероприятия, чтобы «использовать огромную публичную платформу первой леди США» по вопросам судьбы детей в конфликте. Но, по данным CNN, после выступления Трамп сразу же покинула зал, не поприветствовав своих коллег. В материале отмечено, что прием продолжался, и через несколько минут Зеленскую увидели стоящей у лифта.

В августе Мелания Трамп обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом защитить детей. Она подчеркнула, что он способен сделать это «одним росчерком пера».

На Украине неоднократно заявляли о якобы вывозе детей. В Москве обвинения Киева отвергают. Путин говорил, что Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны конфликта ради спасения их жизни и здоровья и при этом не намерена разлучать их с родственниками, если они найдутся.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её