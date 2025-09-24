Мелания Трамп отказалась встретиться с женой Зеленского

В своем выступлении Трамп объявила о создании новой коалиции по вопросам благополучия детей и безопасности искусственного интеллекта. Зеленская стояла в первом ряду «вместе с десятками первых леди, несколькими первыми джентльменами и по крайней мере одной королевой». Предполагалось, что жена украинского лидера встретится с Меланией Трамп после мероприятия, чтобы «использовать огромную публичную платформу первой леди США» по вопросам судьбы детей в конфликте. Но, по данным CNN, после выступления Трамп сразу же покинула зал, не поприветствовав своих коллег. В материале отмечено, что прием продолжался, и через несколько минут Зеленскую увидели стоящей у лифта.