Немецкий политик Ральф Нимайер запросил российское гражданство

По его словам, в РФ он чувствует себя как дома, в то время как в Германии ему может угрожать преследование со стороны правоохранительных органов. Нимайер уточнил, что провел в России «больше времени, чем где-либо еще за последние три года», и подал запрос на политическое убежище, получив временный документ. Он выразил надежду на получение гражданства и отметил, что приступил к изучению русского языка.