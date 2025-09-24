Немецкий политик Ральф Нимайер запросил российское гражданство
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился за гражданством России. Об этом политик сообщил «РИА Новости».
По его словам, в РФ он чувствует себя как дома, в то время как в Германии ему может угрожать преследование со стороны правоохранительных органов. Нимайер уточнил, что провел в России «больше времени, чем где-либо еще за последние три года», и подал запрос на политическое убежище, получив временный документ. Он выразил надежду на получение гражданства и отметил, что приступил к изучению русского языка.
Политик также пояснил, что его немецкий паспорт был заблокирован, что он обнаружил при попытке вылететь из ОАЭ в Мюнхен. Посольство Германии в Дубае предложило ему разовый паспорт для возвращения в ФРГ, однако Нимайер полагает, что целью является лишение его паспорта и возможный арест в Германии по надуманным основаниям. По его мнению, он не смог бы снова выехать из ФРГ.
В августе 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» иностранным гражданам и лицам без гражданства, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».