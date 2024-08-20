РФ даст разрешение на временное проживание сторонникам традиционных ценностей

РФ даст разрешение на временное проживание сторонникам традиционных ценностейУказ президента направлен на создание движения переселенцев из европейских стран, считают эксперты
Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» иностранным гражданам и лицам без гражданства, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Согласно указу, с 1 сентября они получат право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ.
Такую возможность получают иностранцы, желающие переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки». Перечень таких стран должно утвердить правительство РФ. Министерству иностранных дел поручено обеспечить выдачу однократных виз на три месяца в исключительных случаях по заявлению иностранных граждан. «Ведомости» направили запросы в правительство и МИД.
Данный механизм, как следует из текста указа, подготовлен для «поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ».
Единственный пункт указа, который вступает в силу со дня его подписания (а не с 1 сентября) – третий. В нем говорится, что Белый дом должен в течение месяца обеспечить осуществление мероприятий, направленных на реализацию указа, а также привести свои акты в соответствие с подписанным документом.
В ноябре 2022 г. Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе поясняется, что под традиционными ценностями подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности».
К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа.
В недружественных странах действительно есть люди, которых преследуют за их позицию, связанную с традиционными духовно-нравственными ценностями, заявил первый зампред по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты Александр Асафов. Он подчеркнул, что традиционные ценности не являются исключительно российскими: их придерживаются, например, сторонники всех традиционных конфессий. «Людей подвергают репрессивным мерам за то, что они привержены этим ценностям. Теперь они смогут получить поддержку в России», – добавил Асафов.
Политолог Александр Немцев также считает, что механизм, предусмотренный указом, будет востребован. По его словам, в последнее время идет дискуссия о русских семьях, которые возвращаются в страну и не могут получить гражданство. Немцев считает, что в будущем будут выбираться определенные страны, из которых могут приехать такие семьи.
«С большой долей вероятности в список войдут страны Евросоюза и Запада в целом. Это там, где поддерживают права ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), однополые браки, а также притесняются традиционные ценности», – добавил он.
Цель указа – создать движение переселенцев из европейских стран в Россию. Если раньше многодетные семьи из недружественных стран, которые переселялись в Россию, не могли получить поддержку, то теперь она будет оказываться, заключил Немцев.