РФ даст разрешение на временное проживание сторонникам традиционных ценностей

В недружественных странах действительно есть люди, которых преследуют за их позицию, связанную с традиционными духовно-нравственными ценностями, заявил первый зампред по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты Александр Асафов. Он подчеркнул, что традиционные ценности не являются исключительно российскими: их придерживаются, например, сторонники всех традиционных конфессий. «Людей подвергают репрессивным мерам за то, что они привержены этим ценностям. Теперь они смогут получить поддержку в России», – добавил Асафов.