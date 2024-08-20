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РФ даст разрешение на временное проживание сторонникам традиционных ценностей

Указ президента направлен на создание движения переселенцев из европейских стран, считают эксперты
Анастасия Майер
Анна Киселева
Такую возможность получают иностранцы, желающие переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки»/ Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» иностранным гражданам и лицам без гражданства, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Согласно указу, с 1 сентября они получат право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ.

Такую возможность получают иностранцы, желающие переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки». Перечень таких стран должно утвердить правительство РФ. Министерству иностранных дел поручено обеспечить выдачу однократных виз на три месяца в исключительных случаях по заявлению иностранных граждан. «Ведомости» направили запросы в правительство и МИД.

Данный механизм, как следует из текста указа, подготовлен для «поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ».

Единственный пункт указа, который вступает в силу со дня его подписания (а не с 1 сентября) – третий. В нем говорится, что Белый дом должен в течение месяца обеспечить осуществление мероприятий, направленных на реализацию указа, а также привести свои акты в соответствие с подписанным документом.

В ноябре 2022 г. Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе поясняется, что под традиционными ценностями подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности».

К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа.

В недружественных странах действительно есть люди, которых преследуют за их позицию, связанную с традиционными духовно-нравственными ценностями, заявил первый зампред по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты Александр Асафов. Он подчеркнул, что традиционные ценности не являются исключительно российскими: их придерживаются, например, сторонники всех традиционных конфессий. «Людей подвергают репрессивным мерам за то, что они привержены этим ценностям. Теперь они смогут получить поддержку в России», – добавил Асафов.

Политолог Александр Немцев также считает, что механизм, предусмотренный указом, будет востребован. По его словам, в последнее время идет дискуссия о русских семьях, которые возвращаются в страну и не могут получить гражданство. Немцев считает, что в будущем будут выбираться определенные страны, из которых могут приехать такие семьи.

«С большой долей вероятности в список войдут страны Евросоюза и Запада в целом. Это там, где поддерживают права ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), однополые браки, а также притесняются традиционные ценности», – добавил он.

Цель указа – создать движение переселенцев из европейских стран в Россию. Если раньше многодетные семьи из недружественных стран, которые переселялись в Россию, не могли получить поддержку, то теперь она будет оказываться, заключил Немцев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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