Индонезия готова направить миротворцев в Газу и на Украину по решению ООН
Индонезия готова послать своих миротворцев в Газу, на Украину, в Ливию или Судан по решению Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент республики Прабово Субианто во время выступления на Генассамблее ООН.
«Если и когда такое решение примет Совбез ООН и Генассамблея, Индонезия готова послать 20 000 и даже больше наших сыновей и дочерей ради достижения мира», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» рассказал, что представители 26 стран, входящих в организацию, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию по этому вопросу.
17 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию, заявил, что так называемые миротворцы на территории Украины будут, по сути, оккупационными войсками и законными целями для российских военных.