Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент продолжит заниматься новыми регионами», – сказал он.

23 сентября Путин провел встречу с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником, в ходе которой основное внимание было уделялось мерам поддержки участников спецоперации. По словам Пасечника, помощь ветеранам и их семьям является одной из приоритетных задач руководства республики.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её