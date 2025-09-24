Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент продолжит заниматься новыми регионами», – сказал он.
23 сентября Путин провел встречу с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником, в ходе которой основное внимание было уделялось мерам поддержки участников спецоперации. По словам Пасечника, помощь ветеранам и их семьям является одной из приоритетных задач руководства республики.