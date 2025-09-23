Пасечник: поддержка участников спецоперации – «святая обязанность» властей ЛНР
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником, в ходе которой основное внимание было уделялось мерам поддержки участников спецоперации. По словам Пасечника, помощь ветеранам и их семьям является одной из приоритетных задач руководства республики. Его слова передает Telegram-канал Кремля.
Глава ЛНР сообщил, что в 2025 г. различными видами поддержки были охвачены 12 000 участников спецоперации и членов их семей. В сентябре в Луганске открылся новый офис фонда «Защитники Отечества», адаптированный для нужд военнослужащих с ограниченными возможностями. Сейчас в нем работают 84 специалиста, оказывающие услуги 11 000 бойцов.
Кроме того, ведется реконструкция центра комплексной реабилитации инвалидов в Луганске, а также достигнута договоренность с федеральным минтруда о создании нового реабилитационного центра на базе лагеря «Сосновый» в станице Луганской. Планируется, что там участники спецоперации будут проходить полное восстановление – от медобследования до установки протезов и их адаптации.
Также во время встречи обсуждались вопросы восстановления жилого фонда, подземных коммуникаций, водоснабжения, рекультивации шахт, посадки леса и взаимодействия с российскими регионами-шефами.
16 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с начала 2022 г. парламент принял 139 законов в поддержку участников спецоперации и их семей. Сейчас в работе находятся еще 27 инициатив. В тот же день Госдума одобрила льготы для пасынков и падчериц военнослужащих. Новый закон дает им право на поступление в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.