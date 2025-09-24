Песков отметил необходимость ускорить обсуждение раздражителей РФ и США
Работу по обсуждению и устранению раздражителей между Россией и Соединенными Штатами нужно ускорить, потому что пока она идет медленно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это самостоятельный трек нашей работы. Он, к сожалению, идёт гораздо медленнее, чем нам хотелось бы. Завалы в наших отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия для прошлых администраций, действительно очень серьёзные, они мешают идти вперёд», – сказал представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что в отношениях Москвы и Вашингтона есть множество тем, из которых американский бизнес может получить выгоду. По мнению пресс-секретаря российского лидера, власти США «не могут не понимать», насколько выгодно для их страны торгово-экономическое сотрудничество с РФ.
В эфире радио РБК 24 сентября Песков заявил, что коммуникация России с США продолжается. У стран есть необходимые каналы, чтобы в том числе донести позицию по урегулированию конфликта на Украине, объяснил он. Представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему высоко ценит готовность президента США Дональда Трампа помогать в решении ситуации.