Песков отметил необходимость ускорить обсуждение раздражителей РФ и США

При этом Песков отметил, что в отношениях Москвы и Вашингтона есть множество тем, из которых американский бизнес может получить выгоду. По мнению пресс-секретаря российского лидера, власти США «не могут не понимать», насколько выгодно для их страны торгово-экономическое сотрудничество с РФ.