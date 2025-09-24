Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посла Молдавии вызвали в МИД после отказа аккредитовать наблюдателей из России

Ведомости

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий вызван в МИД России после отказа Кишинева аккредитовать российских наблюдателей на выборы, ему выразили решительный протест. Об этом объявили в российском МИДе.

Кишинев не аккредитовал российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты РФ в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября, уточнили в сообщении.

«Данный шаг является грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г. и Конвенции СНГ 2002 г. о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова», – говорится в заявлении.

Памфилова: «независимость» ЦИК Молдавии – фикция

Политика / Международные отношения

По версии ведомства, действия Молдавии являются очередным проявлением антироссийского курса, а также несовместимы с демократическими ценностями.

Помимо российских наблюдателей ЦИК Молдавии отказал в аккредитации двум наблюдателям из США 22 сентября. Речь идет о главе организации Institute for Progress Through Law Клайне Престоне и политическом обозревателе Стиве Гилле. До этого они были наблюдателями на выборах президента РФ 2024 г., а Гилл входил в состав иностранных экспертов на выборах депутатов в ДНР в 2023 г.

14 сентября президент республики Майя Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы в Молдавии через священников и «распространение пропаганды». Санду также заявила об опасении повторения кампании 2024 г., когда российские агенты якобы распространяли ложные угрозы о взрывах на молдавских избирательных участках за рубежом, в том числе в Германии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь