Посла Молдавии вызвали в МИД после отказа аккредитовать наблюдателей из России

Помимо российских наблюдателей ЦИК Молдавии отказал в аккредитации двум наблюдателям из США 22 сентября. Речь идет о главе организации Institute for Progress Through Law Клайне Престоне и политическом обозревателе Стиве Гилле. До этого они были наблюдателями на выборах президента РФ 2024 г., а Гилл входил в состав иностранных экспертов на выборах депутатов в ДНР в 2023 г.