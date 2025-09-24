Посла Молдавии вызвали в МИД после отказа аккредитовать наблюдателей из России
Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий вызван в МИД России после отказа Кишинева аккредитовать российских наблюдателей на выборы, ему выразили решительный протест. Об этом объявили в российском МИДе.
Кишинев не аккредитовал российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты РФ в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября, уточнили в сообщении.
«Данный шаг является грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г. и Конвенции СНГ 2002 г. о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова», – говорится в заявлении.
По версии ведомства, действия Молдавии являются очередным проявлением антироссийского курса, а также несовместимы с демократическими ценностями.
Помимо российских наблюдателей ЦИК Молдавии отказал в аккредитации двум наблюдателям из США 22 сентября. Речь идет о главе организации Institute for Progress Through Law Клайне Престоне и политическом обозревателе Стиве Гилле. До этого они были наблюдателями на выборах президента РФ 2024 г., а Гилл входил в состав иностранных экспертов на выборах депутатов в ДНР в 2023 г.
14 сентября президент республики Майя Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы в Молдавии через священников и «распространение пропаганды». Санду также заявила об опасении повторения кампании 2024 г., когда российские агенты якобы распространяли ложные угрозы о взрывах на молдавских избирательных участках за рубежом, в том числе в Германии.