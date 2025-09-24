Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова: «независимость» ЦИК Молдавии – фикция

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии расписалась в том, что вся ее независимость является фикцией, когда отказала в аккредитации своим коллегам из России. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«О какой свободе и честности может идти речь, когда избирательное законодательство переписывается на лету?» – задалась вопросом она.

ЦИК РФ напомнил, что об отказе в аккредитации в качестве наблюдателей российские эксперты были проинформированы 23 сентября.

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не пытается вмешаться в парламентские выборы в Молдавии. Речь идет о недовольстве граждан республики, которые смогут выразить свое мнение в ходе голосования.

14 сентября президент республики Майя Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы в Молдавии через священников и «распространение пропаганды». Кроме того, политик обвинила Москву в использовании бот-сети «Матрешка» для создания «фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ». Санду также заявила об опасении повторения кампании 2024 г., когда российские агенты якобы распространяли ложные угрозы о взрывах на молдавских избирательных участках за рубежом, в том числе в Германии.

Парламентские выборы пройдут в Молдавии 28 сентября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь