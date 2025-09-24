Памфилова: «независимость» ЦИК Молдавии – фикция
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии расписалась в том, что вся ее независимость является фикцией, когда отказала в аккредитации своим коллегам из России. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«О какой свободе и честности может идти речь, когда избирательное законодательство переписывается на лету?» – задалась вопросом она.
ЦИК РФ напомнил, что об отказе в аккредитации в качестве наблюдателей российские эксперты были проинформированы 23 сентября.
24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не пытается вмешаться в парламентские выборы в Молдавии. Речь идет о недовольстве граждан республики, которые смогут выразить свое мнение в ходе голосования.
14 сентября президент республики Майя Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы в Молдавии через священников и «распространение пропаганды». Кроме того, политик обвинила Москву в использовании бот-сети «Матрешка» для создания «фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ». Санду также заявила об опасении повторения кампании 2024 г., когда российские агенты якобы распространяли ложные угрозы о взрывах на молдавских избирательных участках за рубежом, в том числе в Германии.
Парламентские выборы пройдут в Молдавии 28 сентября.