Песков: в Молдавии наблюдается недовольство граждан, а не влияние России

23 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что народ Молдавии, в отличие от властей страны, не видит угрозы в действиях Москвы. Она напомнила, что именно этим руководство республики объясняет свои действия против оппозиции и русскоязычных СМИ. Дипломат также отметила, что правящие круги в Молдавии не уверены в итогах парламентских выборов, но при этом обладают желанием «всеми силами <...> сохранить монополию на власть».