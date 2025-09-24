Песков: в Молдавии наблюдается недовольство граждан, а не влияние России
Россия не пытается вмешаться в парламентские выборы в Молдавии. Речь идет о недовольстве граждан республики, которые смогут выразить свое мнение в ходе голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать их голос на выборах», – подчеркнул представитель Кремля. Так он прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Москва якобы намерена превратить республику «в плацдарм для проникновения в Одессу».
По мнению Пескова, в Молдавии проживают три группы людей. Одни поддерживают процесс евроинтеграции, другие являются сторонниками дружеских отношений в том числе с Россией. Третья категория граждан «категорически не приемлет» обвинения в отношении Москвы и полное игнорирование России. Последнюю стратегию, уточнил он, выбрало руководство Санду.
23 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что народ Молдавии, в отличие от властей страны, не видит угрозы в действиях Москвы. Она напомнила, что именно этим руководство республики объясняет свои действия против оппозиции и русскоязычных СМИ. Дипломат также отметила, что правящие круги в Молдавии не уверены в итогах парламентских выборов, но при этом обладают желанием «всеми силами <...> сохранить монополию на власть».
Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. 14 сентября Санду говорила, что Россия якобы использует священников Русской православной церкви, чтобы повлиять на их исход. Кроме того, политик обвинила Москву в использовании бот-сети «Матрешка» для создания «фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ».