Путин увеличил оклады госслужащих на 7,6% с 1 октября

Первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Елена Цунаева 21 сентября говорила, что решение об индексации зарплат военнослужащих и сотрудников других силовых структур носит плановый характер, оно не спонтанное. Правительство внесло изменения в постановление от 9 апреля, так как ранее уровень повышения окладов должен был составить 4,5%.