Путин увеличил оклады госслужащих на 7,6% с 1 октября

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оклады госслужащих и дипломатов в России увеличатся с 1 октября 2025 г. на 7,6%. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Повысить <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами», – отмечается в документе.

Первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Елена Цунаева 21 сентября говорила, что решение об индексации зарплат военнослужащих и сотрудников других силовых структур носит плановый характер, оно не спонтанное. Правительство внесло изменения в постановление от 9 апреля, так как ранее уровень повышения окладов должен был составить 4,5%.

При этом политик напомнила, что повышение не коснется работников муниципальных и региональных учреждений, потому что решения по индексации их окладов принимают местные власти.

