В Госдуме напомнили об индексации зарплат военнослужащих и силовиков на 7,6%

Оклады военнослужащих и сотрудников других силовых структур повысят на 7,6% с 1 октября. Это не спонтанное, а плановое решение, напомнила первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Елена Цунаева.