В Госдуме напомнили об индексации зарплат военнослужащих и силовиков на 7,6%
Оклады военнослужащих и сотрудников других силовых структур повысят на 7,6% с 1 октября. Это не спонтанное, а плановое решение, напомнила первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Елена Цунаева.
Правительство РФ повысило оклады сотрудников федеральных учреждений и органов в сентябре. Индексация, как отметила депутат, затронет в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока – сотрудников полиции, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и др. По ее словам, соответствующим образом у пенсионеров силовых ведомств вырастут пенсии.
«Кроме того, повышение зарплат коснется также и работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей», – сказала она ТАСС.
Цунаева напомнила, что октябрьская индексация не затронет работников муниципальных и региональных учреждений, поскольку такие решения принимают местные власти.
21 июля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 г. увеличится на 20,7% и составит 27 093 руб. Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн россиян. Сейчас МРОТ составляет 22 440 руб.