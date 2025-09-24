Газета
Главная / Политика /

Минобороны Белоруссии аккредитовало британского военного атташе

Ведомости

Минобороны Белоруссии аккредитовало британского военного атташе майора Уильяма Джона, сообщается на сайте ведомства.

Аккредитованный атташе по вопросам обороны находится в должности при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Белоруссии.

Встреча с дипломатом состоялась в департаменте международного военного сотрудничества. Стороны обсудили вопросы двусторонних контактов в условиях текущей обстановки.

11 сентября стало известно, что США намерены открыть посольство в Минске и полностью нормализовать отношения с Белоруссией. Посольство США в белорусской столице фактически не работает с февраля 2022 г., консульский отдел не выдает визы, но здание остается под охраной.

