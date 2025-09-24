Эрдоган не смог перейти улицу в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

Инцидент произошел 23 сентября на фоне мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По информации издания, Эрдоган хотел перейти улицу вместе со своей охраной, однако полицейские не позволили им это сделать, поскольку в этот момент проезжал кортеж Трампа.