Эрдоган не смог перейти улицу в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

Ведомости

Местная полиция Нью-Йорка задержала делегацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы пропустить кортеж Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 23 сентября на фоне мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По информации издания, Эрдоган хотел перейти улицу вместе со своей охраной, однако полицейские не позволили им это сделать, поскольку в этот момент проезжал кортеж Трампа.

В такую же ситуацию попал и президент Франции Эммануэль Макрон. На выходе из штаб-квартиры ООН его путь к автомобилю был перекрыт полицейскими из-за проезда президентского кортежа Трампа.

