Лавров и госсекретарь США Рубио начали переговоры в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали двустороннюю встречу в Нью-Йорке. Об этом сообщают «РИА Новости».
Подробности повестки встречи пока не раскрываются.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров проведет не менее 10 встреч на полях Генассамблеи ООН уже в первый день работы.
Планируется, что 27 сентября Лавров выступит на общеполитической дискуссии. 19 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что Лавров и Рубио намерены обсудить широкий круг двусторонних и многосторонних вопросов.