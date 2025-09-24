Газета
Политика

Сергей Лавров проведет не менее 10 встреч на полях ГА ООН

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет не менее десяти встреч на полях Генассамблеи ООН уже в первый день работы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

Глава российского внешнеполитического ведомства уже прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Планируется, что 27 сентября Лавров выступит на общеполитической дискуссии. Кроме того, 24 сентября состоятся его переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. 19 сентября Небензя сообщал, что Лавров и Рубио намерены обсудить широкий круг двусторонних и многосторонних вопросов.

21 августа президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Лавров назначен главой делегации. В состав группы также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и др.

