Сергей Лавров проведет не менее 10 встреч на полях ГА ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет не менее десяти встреч на полях Генассамблеи ООН уже в первый день работы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.
Глава российского внешнеполитического ведомства уже прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.
Планируется, что 27 сентября Лавров выступит на общеполитической дискуссии. Кроме того, 24 сентября состоятся его переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. 19 сентября Небензя сообщал, что Лавров и Рубио намерены обсудить широкий круг двусторонних и многосторонних вопросов.
21 августа президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Лавров назначен главой делегации. В состав группы также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и др.