Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство отметило, что время Лаврова в пути составило 11 часов 40 минут. Сойдя с трапа самолета, министр пожал руку постоянному представителю России при ООН Василию Небензе.
Планируется, что 27 сентября Лавров выступит на общеполитической дискуссии. Кроме того, 24 сентября состоятся его переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. 19 сентября Небензя сообщал, что Лавров и Рубио намерены обсудить широкий круг двусторонних и многосторонних вопросов.
21 августа президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Лавров назначен главой делегации. В состав группы также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и др.