Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН

Планируется, что 27 сентября Лавров выступит на общеполитической дискуссии. Кроме того, 24 сентября состоятся его переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. 19 сентября Небензя сообщал, что Лавров и Рубио намерены обсудить широкий круг двусторонних и многосторонних вопросов.