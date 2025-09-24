В правительстве предложили сажать экс-заключенных за дезертирство на 10–20 лет

Инициатива предполагает внесение изменений в ст. 338 УК РФ «Дезертирство». В ней появится новая часть, предусматривающая лишение свободы на срок от 10 до 20 лет для таких лиц. Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы (за дезертирство в военное время или в условиях вооруженного конфликта).