В правительстве предложили сажать экс-заключенных за дезертирство на 10–20 лет
Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за дезертирство для освобожденных от наказания по Уголовному кодексу и проходящих службу в Вооруженных силах. Документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты.
Инициатива предполагает внесение изменений в ст. 338 УК РФ «Дезертирство». В ней появится новая часть, предусматривающая лишение свободы на срок от 10 до 20 лет для таких лиц. Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы (за дезертирство в военное время или в условиях вооруженного конфликта).
Также предлагается изменить ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). В пояснительной записке указано, что в случае нарушения в военное время, при мобилизации или вооруженном конфликте бывшим заключенным будет грозить до 12 лет лишения свободы. В действующей редакции максимальный срок наказания – 10 лет.
Ужесточаются и положения ст. 339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами»). В условиях боевых действий или военного времени наказание для указанной категории лиц увеличат с 10 до 12 лет.
10 сентября стало известно, что военные суды смогут рассматривать дела в отношении лиц без гражданства. Это связано с указом президента Владимира Путина от 7 июля 2025 г., который разрешил апатридам заключать контракты для прохождения службы в армии и других воинских формированиях.