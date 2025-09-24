Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В правительстве предложили сажать экс-заключенных за дезертирство на 10–20 лет

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за дезертирство для освобожденных от наказания по Уголовному кодексу и проходящих службу в Вооруженных силах. Документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты.

Инициатива предполагает внесение изменений в ст. 338 УК РФ «Дезертирство». В ней появится новая часть, предусматривающая лишение свободы на срок от 10 до 20 лет для таких лиц. Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы (за дезертирство в военное время или в условиях вооруженного конфликта).

Также предлагается изменить ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). В пояснительной записке указано, что в случае нарушения в военное время, при мобилизации или вооруженном конфликте бывшим заключенным будет грозить до 12 лет лишения свободы. В действующей редакции максимальный срок наказания – 10 лет.

Ужесточаются и положения ст. 339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами»). В условиях боевых действий или военного времени наказание для указанной категории лиц увеличат с 10 до 12 лет.

10 сентября стало известно, что военные суды смогут рассматривать дела в отношении лиц без гражданства. Это связано с указом президента Владимира Путина от 7 июля 2025 г., который разрешил апатридам заключать контракты для прохождения службы в армии и других воинских формированиях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь