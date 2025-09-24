В парламенте Грузии посоветовали Зеленскому помыть рот на фоне заявлений в ООН
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Такое заявление сделал лидер парламентского большинства в грузинском парламенте Ираклий Кирцхалия, его слова приводит «Sputnik Грузия».
Поводом стали слова Зеленского на полях Генассамблеи ООН, где он раскритиковал Тбилиси за «сжимающиеся права человека» и заявил, что «в Европе уже потеряли Грузию».
Кирцхалия отметил, что украинский лидер не впервые позволяет себе подобные высказывания в адрес страны. Также он назвал Зеленского «марионеткой».
До этого сообщалось, что выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН прошло при практически пустом зале: многие делегации были представлены лишь сотрудниками постоянных представительств.