В парламенте Грузии посоветовали Зеленскому помыть рот на фоне заявлений в ООН

Ведомости

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Такое заявление сделал лидер парламентского большинства в грузинском парламенте Ираклий Кирцхалия, его слова приводит «Sputnik Грузия».

Поводом стали слова Зеленского на полях Генассамблеи ООН, где он раскритиковал Тбилиси за «сжимающиеся права человека» и заявил, что «в Европе уже потеряли Грузию».

Кирцхалия отметил, что украинский лидер не впервые позволяет себе подобные высказывания в адрес страны. Также он назвал Зеленского «марионеткой».

До этого сообщалось, что выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН прошло при практически пустом зале: многие делегации были представлены лишь сотрудниками постоянных представительств.

