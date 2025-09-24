Зеленский выступил на Генассамблее ООН в почти пустом зале

23 сентября президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским на полях Ассамблеи. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине. После переговоров Трамп заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Киев, по его мнению, «очень хорошо справляется» с противостоянием российским Вооруженным силам. Американский лидер допустил, что Украина сможет добиться возвращения границ, действовавших до начала конфликта, хотя до этого отмечал, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки.