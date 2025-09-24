Зеленский выступил на Генассамблее ООН в почти пустом зале
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН прошло при практически пустом зале, передает ТАСС.
Там присутствовали в основном представители делегаций, запланированных к утренним выступлениям. Целые ряды кресел оставались пустыми, а делегации ряда европейских стран – традиционных союзников Киева – были представлены лишь сотрудниками постоянных представительств при ООН.
23 сентября президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским на полях Ассамблеи. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине. После переговоров Трамп заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Киев, по его мнению, «очень хорошо справляется» с противостоянием российским Вооруженным силам. Американский лидер допустил, что Украина сможет добиться возвращения границ, действовавших до начала конфликта, хотя до этого отмечал, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заметил, что «бумажных медведей не бывает». Он связал изменение риторики Трампа с его разговором с Зеленским, в ходе которого последний донес свое видение. Песков добавил, что глава МИД России Сергей Лавров изложит позицию Москвы на встрече с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи.