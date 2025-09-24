Вэнс: слова Трампа о России отражают «реальность на местах», а не смену позиции
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что последние высказывания президента США Дональда Трампа о России не означают смену позиции Вашингтона, а отражают «реальную ситуацию на местах». Об этом он заявил в ходе своего выступления в Северной Каролине.
Комментируя последние заявления Трампа о России и украинском конфликте, Вэнс заявил, что американский лидер таким образом реагирует на реальную ситуацию «на земле».
«А реальность такова, что, во-первых, мы вели переговоры с россиянами и украинцами в исключительно добросовестном ключе. И я считаю, что сейчас президент [Трамп] испытывает сильнейшее раздражение по отношению к России, потому что он не видит, что они предлагают достаточно для прекращения войны», — сказал он.
Вэнс пригрозил, что если Москва не будет вести переговоры добросовестно, Россию ждут серьезные последствия.
«Но если Россия отказывается вести переговоры добросовестно, я думаю, это будет крайне, крайне плохо для их страны. Вот это президент и дал понять. Это не изменение позиции, а признание реальности на местах. Мы будем продолжать бороться за мир каждый день в администрации Трампа», — сказал он.
23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, подчеркнул, что «бумажных медведей не бывает». По его словам, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, представившим видение ситуации Киевом. Песков добавил, что глава МИД Сергей Лавров изложит позицию России на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.