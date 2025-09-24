Трамп сменил портрет Байдена в Белом доме на фото устройства для автоподписи
Администрация президента США Дональда Трампа представила новую экспозицию в Белом доме — «президентскую аллею славы» вдоль колоннады Розового сада. На стене размещены черно-белые фотографии бывших глав государства в золотых рамках.
Как передает Bloomberg, среди представленных лидеров — Джимми Картер, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Однако место Джо Байдена занимает изображение автографа, созданного устройством для автоматической подписи (autopen).
Данная деталь является отсылкой к неоднократным заявлениям Трампа о чрезмерном использовании Байденом данного устройства вместо собственноручного подписания важных документов. Президент США и его сторонники неоднократно утверждали, что документы, подписанные автоматически, могут быть недействительными.
Колоннада, расположенная между жилой резиденцией и Западным крылом, была построена во времена Томаса Джефферсона и является одним из знаковых мест комплекса Белого дома. Она часто используется во время визитов высокопоставленных гостей.
В июле Байден в интервью New York Times заявил, что устно одобрял все помилования и смягчения приговоров, которые были подписаны в конце его президентства.