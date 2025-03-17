Трамп: помилования Байдена не имеют юридической силы

Autopen – устройство для автоматического подписания документов, может быть использовано без прямого участия лица. По заявлению Трампа, бывший президент не только не подписывал эти помилования, но «ничего о них не знал». Эти документы, по его словам, не были показаны Байдену, а люди, которые участвовали в подписании, «могли совершить преступление».