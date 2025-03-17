Трамп: помилования Байдена не имеют юридической силы
Помилования бывшего президента США Джо Байдена не имеют юридической силы, поскольку они не были подписаны им напрямую. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Помилования, которые [подписал] “сонный” Джо Байден, <...> объявляются недействительными и не имеющими юридической силы, поскольку они были подписаны с использованием Autopen», – написал он.
Autopen – устройство для автоматического подписания документов, может быть использовано без прямого участия лица. По заявлению Трампа, бывший президент не только не подписывал эти помилования, но «ничего о них не знал». Эти документы, по его словам, не были показаны Байдену, а люди, которые участвовали в подписании, «могли совершить преступление».
Байден перед уходом со своего поста с ноября 2024 г. по январь 2025 г. подписал ряд указов о помиловании лиц, осужденных по статьям о ненасильственных преступлениях, а также превентивно помиловал госслужащих, расследовавших дела в отношении Трампа и его сторонников.
Помилованы демократом были генерал в отставке Марк Милли, эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи (бывший главный эпидемиолог США), нынешний сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, который возглавлял сторону обвинения на первом судебном процессе по импичменту Трампа, и др.
Байден также помиловал своего сына Хантера. Его обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В день инаугурации Трампа 20 января Байден превентивно помиловал членов своей семьи.