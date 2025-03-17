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Трамп: помилования Байдена не имеют юридической силы

Ведомости

Помилования бывшего президента США Джо Байдена не имеют юридической силы, поскольку они не были подписаны им напрямую. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Помилования, которые [подписал] “сонный” Джо Байден, <...> объявляются недействительными и не имеющими юридической силы, поскольку они были подписаны с использованием Autopen», – написал он.

Autopen – устройство для автоматического подписания документов, может быть использовано без прямого участия лица. По заявлению Трампа, бывший президент не только не подписывал эти помилования, но «ничего о них не знал». Эти документы, по его словам, не были показаны Байдену, а люди, которые участвовали в подписании, «могли совершить преступление».

Байден перед уходом со своего поста с ноября 2024 г. по январь 2025 г. подписал ряд указов о помиловании лиц, осужденных по статьям о ненасильственных преступлениях, а также превентивно помиловал госслужащих, расследовавших дела в отношении Трампа и его сторонников.

Помилованы демократом были генерал в отставке Марк Милли, эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи (бывший главный эпидемиолог США), нынешний сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, который возглавлял сторону обвинения на первом судебном процессе по импичменту Трампа, и др.

Байден также помиловал своего сына Хантера. Его обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В день инаугурации Трампа 20 января Байден превентивно помиловал членов своей семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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