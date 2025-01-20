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Байден помиловал ряд политиков для защиты от преследования при Трампе

Ведомости

Президент США Джо Байден заранее помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. и рекомендовал привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в «восстании», сообщает Bloomberg.

«Это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью бездействовать», – написал Байден в заявлении, опубликованном за несколько часов до того, как он должен был пригласить Трампа в Белый дом на чаепитие перед его инаугурацией.

Помилованными оказались генерал в отставке Марк Милли, эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи (бывший главный эпидемиолог США), Лиз Чейни, бывший конгрессмен-республиканец из Вайоминга, которая помогала руководить расследованием против Трампа и его сторонников, и нынешний сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, который возглавлял сторону обвинения на первом судебном процессе по импичменту Трампа. Президент также помиловал сотрудников полиции Капитолия США и округа Колумбия, которые давали показания перед комитетом. Трамп назвал всех участников расследования политическими врагами и обещал выдвинуть им соответствующие наказания.

Помилование объявлено, чтобы предотвратить возможные судебные преследования со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа. В своем заявлении Байден подчеркнул, что помилование не подтверждает признание вины за совершение какого-либо правонарушения. Просили ли сами помилованные об этом и признают ли они его – не уточняется.

«Идея о том, что он будет наказывать людей за то, что они не придерживаются политики, которую он считает правильной, поскольку она связана с его благополучием, возмутительна», – заявил Байден.

16 января The Washington Post сообщала, что в последние дни своего пребывания в Белом доме Байден рассматривает возможность превентивного помилования лиц, которые могут столкнуться с враждебностью со стороны будущей администрации Трампа.

1 декабря Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил, или мог совершить, или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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