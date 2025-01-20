Байден помиловал ряд политиков для защиты от преследования при Трампе
Президент США Джо Байден заранее помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. и рекомендовал привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в «восстании», сообщает Bloomberg.
«Это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью бездействовать», – написал Байден в заявлении, опубликованном за несколько часов до того, как он должен был пригласить Трампа в Белый дом на чаепитие перед его инаугурацией.
Помилованными оказались генерал в отставке Марк Милли, эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи (бывший главный эпидемиолог США), Лиз Чейни, бывший конгрессмен-республиканец из Вайоминга, которая помогала руководить расследованием против Трампа и его сторонников, и нынешний сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, который возглавлял сторону обвинения на первом судебном процессе по импичменту Трампа. Президент также помиловал сотрудников полиции Капитолия США и округа Колумбия, которые давали показания перед комитетом. Трамп назвал всех участников расследования политическими врагами и обещал выдвинуть им соответствующие наказания.
Помилование объявлено, чтобы предотвратить возможные судебные преследования со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа. В своем заявлении Байден подчеркнул, что помилование не подтверждает признание вины за совершение какого-либо правонарушения. Просили ли сами помилованные об этом и признают ли они его – не уточняется.
«Идея о том, что он будет наказывать людей за то, что они не придерживаются политики, которую он считает правильной, поскольку она связана с его благополучием, возмутительна», – заявил Байден.
16 января The Washington Post сообщала, что в последние дни своего пребывания в Белом доме Байден рассматривает возможность превентивного помилования лиц, которые могут столкнуться с враждебностью со стороны будущей администрации Трампа.
1 декабря Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил, или мог совершить, или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.».