Байден помиловал ряд политиков для защиты от преследования при Трампе

Помилованными оказались генерал в отставке Марк Милли, эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи (бывший главный эпидемиолог США), Лиз Чейни, бывший конгрессмен-республиканец из Вайоминга, которая помогала руководить расследованием против Трампа и его сторонников, и нынешний сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, который возглавлял сторону обвинения на первом судебном процессе по импичменту Трампа. Президент также помиловал сотрудников полиции Капитолия США и округа Колумбия, которые давали показания перед комитетом. Трамп назвал всех участников расследования политическими врагами и обещал выдвинуть им соответствующие наказания.