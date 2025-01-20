Трамп может подписать более 200 указов в день инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп подпишет более 200 указов в первый день своего президентского срока 20 января, передает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
«Президент издает историческую серию указов и мер, которые коренным образом реформируют американское правительство, включая полное и окончательное восстановление американского суверенитета», – сказал собеседник телеканала.
В частности, в первый день Трамп объявит чрезвычайное положение на границе с Мексикой, поручит военным США сотрудничать с министерством внутренней безопасности для полной защиты южной границы и «установит национальный приоритет по ликвидации всех преступных картелей, действующих на территории США».
Республиканец также приостановит аренду всех морских ветровых электростанций, прекратит действие мандата на электромобили, отменит пакет законов по решению проблемы изменения климата Green New Deal («Новый зеленый курс»), выйдет из Парижского соглашения по климату и др.
Издание «десятка» указов подтверждают и источники The Washington Post (WP). По данным газеты, общие положения указов предполагают, что Трамп отдаст приоритет отмене правил, которые препятствуют некоторому бурению нефтяных скважин, а также политике администрации Байдена, которая внедряет практики равенства и инклюзивности.
19 января Трамп сообщил, что намерен издать указ об отсрочке запрета сервиса по созданию коротких видеороликов TikTok в США в день своей инаугурации 20 января. Он заявил, что США стоит владеть 50%-ной долей в совместной с TikTok организации: «Сделав это, мы спасем TikTok, сохраним его в надежных руках и позволим ему заявить о себе».
Трамп вступит в должность в полдень (20:00 мск) 20 января. В этом году инаугурация была перенесена внутрь здания Капитолия, где сейчас завершаются последние приготовления. Для тех зрителей, кто не сможет попасть внутрь Капитолия, откроют стадион Capital One, там на экранах будет идти прямая трансляция инаугурации и президентского парада, писали «Ведомости».