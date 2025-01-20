Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп может подписать более 200 указов в день инаугурации

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп подпишет более 200 указов в первый день своего президентского срока 20 января, передает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

«Президент издает историческую серию указов и мер, которые коренным образом реформируют американское правительство, включая полное и окончательное восстановление американского суверенитета», – сказал собеседник телеканала.

В частности, в первый день Трамп объявит чрезвычайное положение на границе с Мексикой, поручит военным США сотрудничать с министерством внутренней безопасности для полной защиты южной границы и «установит национальный приоритет по ликвидации всех преступных картелей, действующих на территории США». 

Республиканец также приостановит аренду всех морских ветровых электростанций, прекратит действие мандата на электромобили, отменит пакет законов по решению проблемы изменения климата Green New Deal («Новый зеленый курс»), выйдет из Парижского соглашения по климату и др.

Издание «десятка» указов подтверждают и источники The Washington Post (WP). По данным газеты, общие положения указов предполагают, что Трамп отдаст приоритет отмене правил, которые препятствуют некоторому бурению нефтяных скважин, а также политике администрации Байдена, которая внедряет практики равенства и инклюзивности. 

19 января Трамп сообщил, что намерен издать указ об отсрочке запрета сервиса по созданию коротких видеороликов TikTok в США в день своей инаугурации 20 января. Он заявил, что США стоит владеть 50%-ной долей в совместной с TikTok организации: «Сделав это, мы спасем TikTok, сохраним его в надежных руках и позволим ему заявить о себе».

Трамп вступит в должность в полдень (20:00 мск) 20 января. В этом году инаугурация была перенесена внутрь здания Капитолия, где сейчас завершаются последние приготовления. Для тех зрителей, кто не сможет попасть внутрь Капитолия, откроют стадион Capital One, там на экранах будет идти прямая трансляция инаугурации и президентского парада, писали «Ведомости». 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных