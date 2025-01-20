Трамп может подписать более 200 указов в день инаугурации

19 января Трамп сообщил, что намерен издать указ об отсрочке запрета сервиса по созданию коротких видеороликов TikTok в США в день своей инаугурации 20 января. Он заявил, что США стоит владеть 50%-ной долей в совместной с TikTok организации: «Сделав это, мы спасем TikTok, сохраним его в надежных руках и позволим ему заявить о себе».