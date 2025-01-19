Трамп издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США
Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ об отсрочке запрета сервиса по созданию коротких видеороликов TikTok в США в день своей инаугурации 20 января. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
«В понедельник [20 января] я издам указ о продлении периода времени до вступления в силу запретов закона, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности», – говорится в публикации.
Трамп добавил, что США стоит владеть 50%-ной долей в совместной с TikTok организации: «Сделав это, мы спасем TikTok, сохраним его в надежных руках и позволим ему заявить о себе».
19 января соцсеть TikTok перестала работать в США. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok». 17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп после вступления в должность намерен отправиться в Китай. По сообщению издания, решение о поездке Трампа, который уже был в Пекине в 2017 г. после своего первого президентского срока, пока не принято, но политик хочет посетить Китай «в первые 100 дней» своего пребывания в должности.