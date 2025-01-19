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Трамп издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ об отсрочке запрета сервиса по созданию коротких видеороликов TikTok в США в день своей инаугурации 20 января. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«В понедельник [20 января] я издам указ о продлении периода времени до вступления в силу запретов закона, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности», – говорится в публикации.

Трамп добавил, что США стоит владеть 50%-ной долей в совместной с TikTok организации: «Сделав это, мы спасем TikTok, сохраним его в надежных руках и позволим ему заявить о себе».

19 января соцсеть TikTok перестала работать в США. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok». 17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп после вступления в должность намерен отправиться в Китай. По сообщению издания, решение о поездке Трампа, который уже был в Пекине в 2017 г. после своего первого президентского срока, пока не принято, но политик хочет посетить Китай «в первые 100 дней» своего пребывания в должности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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