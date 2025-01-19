Трамп издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп после вступления в должность намерен отправиться в Китай. По сообщению издания, решение о поездке Трампа, который уже был в Пекине в 2017 г. после своего первого президентского срока, пока не принято, но политик хочет посетить Китай «в первые 100 дней» своего пребывания в должности.