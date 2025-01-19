WSJ: Трамп после инаугурации хочет посетить Китай

В январе 2024 г. газета The Washington Post писала со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал с советниками введение 60%-ных пошлин на весь китайский импорт. Комментируя эти сообщения Fox News, он сказал, что тарифы, «возможно, будут еще выше». В апреле 2023 г. Трамп пообещал в случае своего возвращения в Белый дом отменить для КНР режим наибольшего благоприятствования в торговле – фундаментальный принцип Всемирной торговой организации (ВТО).