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WSJ: Трамп после инаугурации хочет посетить Китай

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность намерен отправиться в Китай, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. 

Решение о поездке Трампа, который уже был в Пекине в 2017 г. после своего первого президентского срока, пока не принято. По данным одного из собеседников издания, политик хочет посетить Китай «в первые 100 дней» своего пребывания в должности. 

Трамп и лидер КНР  Си Цзиньпин 17 января провели телефонный разговор, в ходе которого стороны затронули темы торговли, наркотика фентанила, TikTok и другие вопросы. «Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно», – написал Трамп в социальных сетях после беседы. Избранный президент, пишет WSJ, также пригласил Си на свою инаугурацию 20 января, но китайский лидер отправит в США вместо себя вице-президента Хань Чжэна.

Ожидаемая встреча Трампа и Си в Пекине состоится в напряженный момент в отношениях между ведущими мировыми сверхдержавами, указывает газета. Среди стоящих на повестке вопросов – угрозы избранного президента повысить пошлины на китайский импорт и тема Тайваня. В своем телефонном разговоре на прошлой неделе, напоминает WSJ, Си напомнил Трампу о необходимости решать вопрос Тайваня «с осторожностью». 

Пекин заинтересован в участии в переговорах, чтобы предотвратить или как минимум замедлить повышение пошлин, обещанное Трампом. Как заявили собеседники газеты, близкие к принятию решений в Пекине, встреча между двумя лидерами «может помочь запустить процесс». 

В январе 2024 г. газета The Washington Post писала со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал с советниками введение 60%-ных пошлин на весь китайский импорт. Комментируя эти сообщения Fox News, он сказал, что тарифы, «возможно, будут еще выше». В апреле 2023 г. Трамп пообещал в случае своего возвращения в Белый дом отменить для КНР режим наибольшего благоприятствования в торговле – фундаментальный принцип Всемирной торговой организации (ВТО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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