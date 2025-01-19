WSJ: Трамп после инаугурации хочет посетить Китай
Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность намерен отправиться в Китай, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Решение о поездке Трампа, который уже был в Пекине в 2017 г. после своего первого президентского срока, пока не принято. По данным одного из собеседников издания, политик хочет посетить Китай «в первые 100 дней» своего пребывания в должности.
Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин 17 января провели телефонный разговор, в ходе которого стороны затронули темы торговли, наркотика фентанила, TikTok и другие вопросы. «Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно», – написал Трамп в социальных сетях после беседы. Избранный президент, пишет WSJ, также пригласил Си на свою инаугурацию 20 января, но китайский лидер отправит в США вместо себя вице-президента Хань Чжэна.
Ожидаемая встреча Трампа и Си в Пекине состоится в напряженный момент в отношениях между ведущими мировыми сверхдержавами, указывает газета. Среди стоящих на повестке вопросов – угрозы избранного президента повысить пошлины на китайский импорт и тема Тайваня. В своем телефонном разговоре на прошлой неделе, напоминает WSJ, Си напомнил Трампу о необходимости решать вопрос Тайваня «с осторожностью».
Пекин заинтересован в участии в переговорах, чтобы предотвратить или как минимум замедлить повышение пошлин, обещанное Трампом. Как заявили собеседники газеты, близкие к принятию решений в Пекине, встреча между двумя лидерами «может помочь запустить процесс».
В январе 2024 г. газета The Washington Post писала со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал с советниками введение 60%-ных пошлин на весь китайский импорт. Комментируя эти сообщения Fox News, он сказал, что тарифы, «возможно, будут еще выше». В апреле 2023 г. Трамп пообещал в случае своего возвращения в Белый дом отменить для КНР режим наибольшего благоприятствования в торговле – фундаментальный принцип Всемирной торговой организации (ВТО).