Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином «очень хорошим» для Китая и США

В январе прошлого года The Washington Post (WP) писала, что Трамп обсуждал с советниками вероятность установления пошлины в 60% на импорт из Китая при своей победе на выборах президента США. По данным издания, на тот момент Трамп уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя государствами. Отмечалось, что федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%. В ноябре того же года официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что в случае торговой войны между Китаем и США при Трампе не будет победителей.