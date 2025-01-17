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Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином «очень хорошим» для Китая и США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп назвал свой телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином «очень хорошим» для обеих стран. Будущий американский лидер написал об этом в социальной сети Truth Social.

«Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно», – заявил Трамп.

По его словам, в ходе беседы обсуждались «баланс торговли, фентанил (наркотик. – "Ведомости"), TikTok и многие другие темы». Трамп подчеркнул, что он и Цзиньпин сделают все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным.

О том, что Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, 17 января сообщило информационное агентство «Синьхуа». Подробности их беседы не приводились.

В январе прошлого года The Washington Post (WP) писала, что Трамп обсуждал с советниками вероятность установления пошлины в 60% на импорт из Китая при своей победе на выборах президента США. По данным издания, на тот момент Трамп уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя государствами. Отмечалось, что федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%. В ноябре того же года официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что в случае торговой войны между Китаем и США при Трампе не будет победителей.

Трамп также заявлял, что введет дополнительный 10%-ный тариф на китайские товары, если Пекин не сделает больше для прекращения оборота наркотика фентанила.

15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявлял, что конкуренция с Китаем в экономической, геополитической и научной сферах является чрезвычайно серьезным вызовом, который сформирует облик XXI в. По его словам, Коммунистическая партия Китая является самым мощным, опасным и почти равным противником, с которым когда-либо сталкивалась Америка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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