Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином «очень хорошим» для Китая и США
Избранный президент США Дональд Трамп назвал свой телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином «очень хорошим» для обеих стран. Будущий американский лидер написал об этом в социальной сети Truth Social.
«Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно», – заявил Трамп.
По его словам, в ходе беседы обсуждались «баланс торговли, фентанил (наркотик. – "Ведомости"), TikTok и многие другие темы». Трамп подчеркнул, что он и Цзиньпин сделают все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным.
О том, что Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, 17 января сообщило информационное агентство «Синьхуа». Подробности их беседы не приводились.
В январе прошлого года The Washington Post (WP) писала, что Трамп обсуждал с советниками вероятность установления пошлины в 60% на импорт из Китая при своей победе на выборах президента США. По данным издания, на тот момент Трамп уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя государствами. Отмечалось, что федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%. В ноябре того же года официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что в случае торговой войны между Китаем и США при Трампе не будет победителей.
Трамп также заявлял, что введет дополнительный 10%-ный тариф на китайские товары, если Пекин не сделает больше для прекращения оборота наркотика фентанила.
15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявлял, что конкуренция с Китаем в экономической, геополитической и научной сферах является чрезвычайно серьезным вызовом, который сформирует облик XXI в. По его словам, Коммунистическая партия Китая является самым мощным, опасным и почти равным противником, с которым когда-либо сталкивалась Америка.