Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговорПодробностей переговоров не приводится
Избранный президент США Дональд Трамп и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».
О чем именно беседовали два лидера, не сообщается.
В начале января Politico опубликовало список «черных лебедей» на 2025 г., одним из которых стал альянс Трампа и Си. Материал был подготовлен на основе сценариев 15 футурологов, аналитиков внешней политики и других прогнозистов.
В январе 2024 г. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Трамп обговаривал с советниками возможность установления пошлины в 60% на импорт из Китая при своей победе на президентских выборах. Издание сообщало, что республиканец готовился к новой масштабной торговой войне с КНР. По данным WP, на тот момент Трамп уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя странами. Отмечалось, что федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.
В ноябре того же года официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что в случае торговой войны между Китаем и США при Трампе не будет победителей.