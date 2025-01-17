Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

В январе 2024 г. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Трамп обговаривал с советниками возможность установления пошлины в 60% на импорт из Китая при своей победе на президентских выборах. Издание сообщало, что республиканец готовился к новой масштабной торговой войне с КНР. По данным WP, на тот момент Трамп уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя странами. Отмечалось, что федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.