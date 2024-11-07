МИД Китая: в торговой войне США и КНР никто не победит
В случае торговой войны между Китаем и США при избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе победителей не будет, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.
«В торговой войне не будет победителей, это не пойдет на пользу миру», – сказала Нин (цитата по ТАСС).
В январе The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания введения пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным издания, Трамп готовился к новой масштабной торговой войне с Китаем. Отмечалось, что на тот момент он уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя странами. WP сообщало, что федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.
Экономисты Goldman Sachs считают, что Трамп повысит тарифы на импорт из Китая не на 60 п. п., а на 20, писало The Wall Street Journal.
5 ноября Трамп победил на президентских выборах в США, получив большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовали 51% избирателей, а за его оппонента – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – почти 48%. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 г.