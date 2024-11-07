МИД Китая: в торговой войне США и КНР никто не победит

В январе The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания введения пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным издания, Трамп готовился к новой масштабной торговой войне с Китаем. Отмечалось, что на тот момент он уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя странами. WP сообщало, что федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.