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МИД Китая: в торговой войне США и КНР никто не победит

Ведомости

В случае торговой войны между Китаем и США при избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе победителей не будет, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.

«В торговой войне не будет победителей, это не пойдет на пользу миру», – сказала Нин (цитата по ТАСС).

В январе The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания введения пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным издания, Трамп готовился к новой масштабной торговой войне с Китаем. Отмечалось, что на тот момент он уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя странами. WP сообщало, что федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.

Экономисты Goldman Sachs считают, что Трамп повысит тарифы на импорт из Китая не на 60 п. п., а на 20, писало The Wall Street Journal.

5 ноября Трамп победил на президентских выборах в США, получив большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовали 51% избирателей, а за его оппонента – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – почти 48%. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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