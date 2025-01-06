Альянс Трампа и Си Цзиньпина вошел в список «черных лебедей» Politico
Альянс избранного президента США Дональда Трампа и лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина стал одним из «черных лебедей» на 2025 г., опубликованных журналом Politico. Материал подготовлен на основе сценариев 15 футурологов, аналитиков внешней политики и других прогнозистов.
Издание напоминает, что Трамп заявил о введении 60%-ного тарифа на китайский импорт после вступления в должность президента.
«Многие опасаются, что жесткая игра против Си Цзиньпина, который ясно дал понять, что будет бороться за то, что он считает правами Китая, может обострить и без того напряженные геополитические отношения. Но при ближайшем рассмотрении вполне вероятно, что произойдет обратное: возникнет союз между Трампом и Си», – говорится в материале.
Отмечается, что пик соперничества между Китаем и США пришелся на 2016–2020 гг. С тех пор Китай отказался от заявлений о своем превосходстве, столкнувшись с экономическими проблемами, вызванными карантинными мерами из-за пандемии коронавируса, с кризисом в сфере недвижимости, задолженностью местных органов власти, безработицей среди молодежи и быстрым старением населения. Вместе с тем изменились приоритеты США: Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал завершить украинский конфликт. Как пишет Politico, «Трамп и Си Цзиньпин, которые оба выражали личное восхищение Владимиром Путиным, могут работать вместе с ним над заключением мирного соглашения, приемлемого для трех лидеров».
Кроме того, Трамп пообещал гражданам США ограничить иммиграцию, что, вероятно, сократит предложение рабочей силы и повысит цены в стране.
«Трамп отдаст приоритет иммиграции, которая была главным вопросом на выборах, перед тарифами. Это открывает перед Трампом и Си еще одну возможность для переговоров и компромисса», – утверждает издание.
В январе 2024 г. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Трамп обсуждал с советниками возможность введения пошлины в 60% на импорт из Китая в случае своей победы на выборах. По данным издания, политик готовился к новой масштабной торговой войне с КНР. Отмечалось, что на тот момент он уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя странами. WP писала, что федеральные тарифы на китайский импорт будут выше 40%. В ноябре официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в случае торговой войны между Китаем и США при избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе победителей не будет.