Альянс Трампа и Си Цзиньпина вошел в список «черных лебедей» Politico

В январе 2024 г. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Трамп обсуждал с советниками возможность введения пошлины в 60% на импорт из Китая в случае своей победы на выборах. По данным издания, политик готовился к новой масштабной торговой войне с КНР. Отмечалось, что на тот момент он уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя странами. WP писала, что федеральные тарифы на китайский импорт будут выше 40%. В ноябре официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в случае торговой войны между Китаем и США при избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе победителей не будет.