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Альянс Трампа и Си Цзиньпина вошел в список «черных лебедей» Politico

Ведомости

Альянс избранного президента США Дональда Трампа и лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина стал одним из «черных лебедей» на 2025 г., опубликованных журналом Politico. Материал подготовлен на основе сценариев 15 футурологов, аналитиков внешней политики и других прогнозистов.

Издание напоминает, что Трамп заявил о введении 60%-ного тарифа на китайский импорт после вступления в должность президента.

«Многие опасаются, что жесткая игра против Си Цзиньпина, который ясно дал понять, что будет бороться за то, что он считает правами Китая, может обострить и без того напряженные геополитические отношения. Но при ближайшем рассмотрении вполне вероятно, что произойдет обратное: возникнет союз между Трампом и Си», – говорится в материале.

Отмечается, что пик соперничества между Китаем и США пришелся на 2016–2020 гг. С тех пор Китай отказался от заявлений о своем превосходстве, столкнувшись с экономическими проблемами, вызванными карантинными мерами из-за пандемии коронавируса, с кризисом в сфере недвижимости, задолженностью местных органов власти, безработицей среди молодежи и быстрым старением населения. Вместе с тем изменились приоритеты США: Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал завершить украинский конфликт. Как пишет Politico, «Трамп и Си Цзиньпин, которые оба выражали личное восхищение Владимиром Путиным, могут работать вместе с ним над заключением мирного соглашения, приемлемого для трех лидеров».

Кроме того, Трамп пообещал гражданам США ограничить иммиграцию, что, вероятно, сократит предложение рабочей силы и повысит цены в стране.

«Трамп отдаст приоритет иммиграции, которая была главным вопросом на выборах, перед тарифами. Это открывает перед Трампом и Си еще одну возможность для переговоров и компромисса», – утверждает издание.

В январе 2024 г. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Трамп обсуждал с советниками возможность введения пошлины в 60% на импорт из Китая в случае своей победы на выборах. По данным издания, политик готовился к новой масштабной торговой войне с КНР. Отмечалось, что на тот момент он уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР с США, которое приведет к резкому росту тарифов между двумя странами. WP писала, что федеральные тарифы на китайский импорт будут выше 40%. В ноябре официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в случае торговой войны между Китаем и США при избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе победителей не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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