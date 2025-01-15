Будущий госсекретарь США назвал конкуренцию с Китаем главной темой XXI века

Будущий госсекретарь США назвал конкуренцию с Китаем главной темой XXI векаС таким заявлением Марко Рубио выступил во время слушаний в конгрессе
Конкуренция с Китаем в экономической, геополитической и научной сферах является чрезвычайно серьезным вызовом, который сформирует облик XXI в., заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, передает корреспондент «Ведомостей».
Рубио подчеркнул , что Коммунистическая партия Китая – это самый мощный, опасный и почти равный противник, с которым когда-либо сталкивались США.
«У них есть элементы, которыми Советский Союз никогда не обладал. Это технологический противник и конкурент, индустриальный конкурент, экономический конкурент, геополитический конкурент, научный конкурент. Сейчас это проявляется во всех сферах. Это исключительный вызов, который, на мой взгляд, определит XXI век», – сказал Рубио в ходе слушаний в конгрессе.
Он добавил, что когда в будущем будут писать книгу о XXI в., то там будут главы о других странах, но основная часть этой книги будет посвящена Китаю, его отношениям с США и тому, в каком направлении они развивались.
Рубио считает, что китайцы смотрят на США как на «великую державу в неизбежном упадке», а себя считают восходящей силой.
«Теперь они станут, да и уже являются, богатой и могущественной страной, и нам придется с этим иметь дело, – добавил он. – Опасность заключается в том, что из-за наших собственных действий в отношениях с Китаем накопились серьезные дисбалансы… Честно говоря, китайцы воспользовались возможностями, как поступила бы любая страна на их месте. И теперь мы имеем дело с последствиями».
Рубио подчеркнул, что противостоять Китаю США должны и у себя дома, а не только за рубежом.
«Нам нужно восстановить нашу промышленную мощь и убедиться, что США не зависят ни от одной страны в критически важных цепочках поставок», – объяснил он.
«Если мы продолжим идти по нынешнему пути, то менее чем через десять лет практически все, что имеет значение для нашей жизни, будет зависеть от того, позволит ли Китай нам это иметь. От лекарств от давления до фильмов, которые мы смотрим, и всего остального», – пояснил политик.
Рубио заметил, что Китай уже доминирует в добыче критически важных минералов.
«Они установили контроль над ресурсами по всему миру. Даже те, кто поддерживает развитие электромобилей, должны понимать, что батареи для них почти полностью зависят от Китая, – сказал кандидат на пост госсекретаря. – Если мы не изменим курс, мы окажемся в мире, где наша безопасность, здоровье и многое другое будут зависеть от того, позволит ли Китай нам это получить. Это недопустимо».
Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января 2025 г., заявлял, что введет дополнительную 10%-ную пошлину на китайские товары, если Пекин не сделает больше для прекращения завоза наркотика фентанила. Во время предвыборной кампании он также угрожал ввести пошлины на китайские товары в размере более 60%.
В январе 2024 г. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Трамп обсуждал с советниками возможность введения пошлины в 60% на импорт из Китая в случае своей победы на выборах. По данным издания, политик готовился к новой масштабной торговой войне с КНР. Отмечалось, что на тот момент он уже публично поддержал понижение торгового статуса КНР, которое приведет к резкому росту пошлин между двумя странами. WP писала, что федеральные тарифы на китайский импорт будут выше 40%. В ноябре официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в случае торговой войны между Китаем и США при Трампе победителей не будет.