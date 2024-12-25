Китай выпустит в 2025 году специальные гособлигации на рекордные $411 млрд

Китай выпустит в 2025 году специальные гособлигации на рекордные $411 млрдЭто должно привести к стимулированию спроса и снять долговую нагрузку с местных властей
Власти Китая согласовали выпуск в 2025 г. специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд). Об этом 24 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника. Это свидетельствует о наращивании Пекином фискального стимулирования для оживления находящейся в непростом положении экономики и борьбе с дефляцией. Кроме того, готовность правительства глубже залезть в долги может быть и частью подготовки КНР к возвращению в январе в Белый дом Дональда Трампа, который грозился ввести высокие пошлины на китайские товары.
По сравнению с 2024 г. план заимствований увеличится в 3 раза: в 2024 г. власти Китая официально планировали осуществить продажу сверхдлинных государственных облигаций на сумму 1 трлн юаней ($138 млрд). Это получилось реализовать, и вырученные доходы, по данным Государственного комитета по делам развития и реформ, были распределены к середине декабря. В частности, около 70% из этих средств пошли на так называемую программу двух обновлений – промышленного оборудования и потребительских товаров длительного пользования по схеме трейд-ин, а также на крупные программы по развитию инфраструктуры.
В 2025 г. власти планируют направлять поступления от продажи бумаг на упомянутые программы, а также на инвестиции в передовые инновационные отрасли: электромобили, робототехника, чипы. При этом сверхдлинные специальные гособлигации в Китае не включаются в расчеты годового бюджета, так как они считаются дополнительным способом привлечения средств на конкретные проекты.
Одновременно министерство финансов КНР 24 декабря косвенно подтвердило информацию Reuters – там тоже пообещали увеличить выпуск государственных облигаций в 2025 г. с целью «укрепить экономическую стабильность», передает агентство «Синьхуа». В частности, министр финансов КНР Лань Фоань на завершившемся 24 декабря всекитайском совещании по финансовой работе сказал, что в 2025 г. Пекин будет усиливать бюджетное стимулирование и эффективность соответствующей политики. Для этой цели государством также будут повышены пенсии и субсидии в области здравоохранения.
Его речь стала развитием тезисов, которые появились в государственных СМИ по итогам ежегодного ключевого центрального совещания по экономической работе. В 2024 г. оно прошло 11–12 декабря. Там фиксировалась необходимость проводить в 2025 г. умеренно мягкую денежно-кредитную политику, «поддерживать устойчивый экономический рост» и «оптимизировать структуру бюджетных расходов». КНР для этого перейдет к более активному фискальному стимулированию, включая увеличение доли дефицита бюджета и выпуск сверхдлинных специальных облигаций (срок обращения – 30 лет и более), а также облигаций специального назначения местного самоуправления. Позже Reuters сообщило, что власти решили сохранить на 2025 г. целевой показатель экономического роста на уровне около 5%, но при этом запланировали рекордный дефицит бюджета в 4% от ВВП. Официально эти целевые показатели будут объявлены лишь в марте 2025 г. на сессии ВСНП.
Внутреннее потребление в Китае растет недостаточно быстро для запуска новой модели экономического роста, говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Учитывая недружественную политику США и потенциальные проблемы с рынками Евросоюза, который постепенно закрывает их для китайских электромобилей, Пекину необходимо будет в 2025 г. простимулировать свою экономику, отмечает эксперт. Он уверен, что средства, вырученные от облигаций, пойдут на традиционные для Китая масштабные проекты внутреннего инфраструктурного строительства. Кроме этого вырученные деньги могут пойти на погашение долгов местных администраций, добавляет Луконин.
Выпуском специальных облигаций китайские власти хотят снять долговую нагрузку с региональных администраций, считает независимый аналитик Андрей Кочетков. Если этого не сделать, то придется «принимать факт банкротства регионов», говорит эксперт. Ранее Китай неоднократно стимулировал свою экономику, прежде всего за счет инфраструктурных проектов вроде строительства дорог, но это не решило проблему падения потребления, от которой страдает китайская экономика. Кроме того, в Китае не растет и сектор недвижимости, добавляет эксперт.
Целью выпуска облигаций является стимулирование спроса в китайской экономике и это станет частью пакета регулирующих мер более активной финансовой политики, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Кроме того, примечательно, что в отличие от тренда прошлых лет, когда большую роль играли региональные бюджеты, новые облигации выпускает центральное правительство.
Это также отражает и потенциальную угрозу обострения экономических отношений с США в 2025 г., говорит Цыплаков. При этом, по словам эксперта, пока нельзя предугадать, как именно станет вести себя по отношению к КНР избранный президент США Дональд Трамп, – будет он повышать тарифы резко или постепенно. При этом в любом случае принять серьезные антикитайские меры моментально – «на второй день после инаугурации» – он не сможет и у Пекина еще будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к удару, резюмирует Цыплаков.