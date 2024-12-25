Китай выпустит в 2025 году специальные гособлигации на рекордные $411 млрд

Его речь стала развитием тезисов, которые появились в государственных СМИ по итогам ежегодного ключевого центрального совещания по экономической работе. В 2024 г. оно прошло 11–12 декабря. Там фиксировалась необходимость проводить в 2025 г. умеренно мягкую денежно-кредитную политику, «поддерживать устойчивый экономический рост» и «оптимизировать структуру бюджетных расходов». КНР для этого перейдет к более активному фискальному стимулированию, включая увеличение доли дефицита бюджета и выпуск сверхдлинных специальных облигаций (срок обращения – 30 лет и более), а также облигаций специального назначения местного самоуправления. Позже Reuters сообщило, что власти решили сохранить на 2025 г. целевой показатель экономического роста на уровне около 5%, но при этом запланировали рекордный дефицит бюджета в 4% от ВВП. Официально эти целевые показатели будут объявлены лишь в марте 2025 г. на сессии ВСНП.