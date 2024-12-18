Китай снова поставил цель роста экономики на уровне 5%При этом страна увеличит дефицит бюджета до рекордных 4% ВВП в 2025 году
По итогам ежегодного центрального совещания по экономической работе, которое в этот раз проходило в Пекине 11 и 12 декабря с участием членов Политбюро Компартии Китая и Госсовета, власти КНР традиционно определились с целями в наступающем 2025 году. Согласно информации двух источников агентства Reuters, они третий год подряд решили установить целевой показатель экономического роста на уровне около 5%, но при этом запланировали рекордный дефицит бюджета в 4% от ВВП.
Официально задачи развития на 2025 г. будут названы лишь в марте на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, квазипарламент), и Reuters предупреждает, что окончательные цели еще могут измениться. При этом рейтинговое агентство Moody’s накануне, 16 декабря, повысило прогноз роста ВВП Китая на 2025 г. с 4,0 до 4,2%.