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Китай снова поставил цель роста экономики на уровне 5%

При этом страна увеличит дефицит бюджета до рекордных 4% ВВП в 2025 году
Владимир Кулагин
Власти Китая во главе с Си Цзиньпином ставят экономические цели в декабре, а объявляют официально лишь в марте
Власти Китая во главе с Си Цзиньпином ставят экономические цели в декабре, а объявляют официально лишь в марте / LI TAO / Xinhua via AFP

По итогам ежегодного центрального совещания по экономической работе, которое в этот раз проходило в Пекине 11 и 12 декабря с участием членов Политбюро Компартии Китая и Госсовета, власти КНР традиционно определились с целями в наступающем 2025 году. Согласно информации двух источников агентства Reuters, они третий год подряд решили установить целевой показатель экономического роста на уровне около 5%, но при этом запланировали рекордный дефицит бюджета в 4% от ВВП.

Официально задачи развития на 2025 г. будут названы лишь в марте на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, квазипарламент), и Reuters предупреждает, что окончательные цели еще могут измениться. При этом рейтинговое агентство Moody’s накануне, 16 декабря, повысило прогноз роста ВВП Китая на 2025 г. с 4,0 до 4,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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