Китай снова поставил цель роста экономики на уровне 5%

По итогам ежегодного центрального совещания по экономической работе, которое в этот раз проходило в Пекине 11 и 12 декабря с участием членов Политбюро Компартии Китая и Госсовета, власти КНР традиционно определились с целями в наступающем 2025 году. Согласно информации двух источников агентства Reuters, они третий год подряд решили установить целевой показатель экономического роста на уровне около 5%, но при этом запланировали рекордный дефицит бюджета в 4% от ВВП.