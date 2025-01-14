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Китайский экспорт резко вырос перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом

Помимо страха перед пошлинами на это повлияли слабый внутренний спрос и дефляция в КНР
Владимир Кулагин
AFP
AFP

Внешняя торговля КНР показала в 2024 г. рекордный профицит в $992 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Показатель положительного сальдо внешней торговли увеличился на 20% по сравнению с 2023 г., что стало еще актуальнее в конце года после победы на выборах президента США сторонника торговых войн Дональда Трампа. Всего за 2024 г. китайский экспорт вырос на 5,9% до $3,57 трлн, импорт в КНР вырос на 1,1% до $2,58 трлн. В декабре 2024 г. общие показатели выросли относительно ноября значительно выше чем на 7%, ожидавшихся аналитиками, – на целых 13,8% ($355,62 млрд). Поставки из Китая в США в декабре к ноябрю увеличились на 16%, в то время как за весь 2024 год – на 5% (до $525 млрд).

Эта тенденция связана с тем, что западные импортеры предвосхищают возможную торговую войну в 2025 г. и ускоряют отгрузки, пока Трамп не установил высокие пошлины, пишет Bloomberg. Но рост поставок из Китая по итогам 2024 г. фиксировался не только в США. Его экспорт, например, во Вьетнам вырос сразу на 17,7%, что тоже может быть связано с подготовкой создания обходных путей для беспошлинной торговли с китайскими компаниями. Вьетнам уступает теперь в структуре китайского экспорта только американскому рынку и считающемуся отдельно Гонконгу и обошел Японию, с которой у КНР зафиксировано падение торговли на 3%. Китайский экспорт во Францию и ФРГ в ушедшем году вырос на 6,9 и 6,5% соответственно. В целом же китайский экспорт в страны ЕС вырос на 3% до $516,46 млрд, в том числе благодаря электромобилям, против которых объединение утвердило осенью повышенные пошлины. Поставки из ЕС в КНР при этом сократились на 4,4% до $269,36 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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