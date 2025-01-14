Китайский экспорт резко вырос перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом

Эта тенденция связана с тем, что западные импортеры предвосхищают возможную торговую войну в 2025 г. и ускоряют отгрузки, пока Трамп не установил высокие пошлины, пишет Bloomberg. Но рост поставок из Китая по итогам 2024 г. фиксировался не только в США. Его экспорт, например, во Вьетнам вырос сразу на 17,7%, что тоже может быть связано с подготовкой создания обходных путей для беспошлинной торговли с китайскими компаниями. Вьетнам уступает теперь в структуре китайского экспорта только американскому рынку и считающемуся отдельно Гонконгу и обошел Японию, с которой у КНР зафиксировано падение торговли на 3%. Китайский экспорт во Францию и ФРГ в ушедшем году вырос на 6,9 и 6,5% соответственно. В целом же китайский экспорт в страны ЕС вырос на 3% до $516,46 млрд, в том числе благодаря электромобилям, против которых объединение утвердило осенью повышенные пошлины. Поставки из ЕС в КНР при этом сократились на 4,4% до $269,36 млрд.