Китайский экспорт резко вырос перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом

Китайский экспорт резко вырос перед возвращением Дональда Трампа в Белый домПомимо страха перед пошлинами на это повлияли слабый внутренний спрос и дефляция в КНР
Внешняя торговля КНР показала в 2024 г. рекордный профицит в $992 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Показатель положительного сальдо внешней торговли увеличился на 20% по сравнению с 2023 г., что стало еще актуальнее в конце года после победы на выборах президента США сторонника торговых войн Дональда Трампа. Всего за 2024 г. китайский экспорт вырос на 5,9% до $3,57 трлн, импорт в КНР вырос на 1,1% до $2,58 трлн. В декабре 2024 г. общие показатели выросли относительно ноября значительно выше чем на 7%, ожидавшихся аналитиками, – на целых 13,8% ($355,62 млрд). Поставки из Китая в США в декабре к ноябрю увеличились на 16%, в то время как за весь 2024 год – на 5% (до $525 млрд).
Эта тенденция связана с тем, что западные импортеры предвосхищают возможную торговую войну в 2025 г. и ускоряют отгрузки, пока Трамп не установил высокие пошлины, пишет Bloomberg. Но рост поставок из Китая по итогам 2024 г. фиксировался не только в США. Его экспорт, например, во Вьетнам вырос сразу на 17,7%, что тоже может быть связано с подготовкой создания обходных путей для беспошлинной торговли с китайскими компаниями. Вьетнам уступает теперь в структуре китайского экспорта только американскому рынку и считающемуся отдельно Гонконгу и обошел Японию, с которой у КНР зафиксировано падение торговли на 3%. Китайский экспорт во Францию и ФРГ в ушедшем году вырос на 6,9 и 6,5% соответственно. В целом же китайский экспорт в страны ЕС вырос на 3% до $516,46 млрд, в том числе благодаря электромобилям, против которых объединение утвердило осенью повышенные пошлины. Поставки из ЕС в КНР при этом сократились на 4,4% до $269,36 млрд.