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Российские пользователи жалуются на проблемы с доступом в TikTok

Ведомости

Пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом в приложение по созданию коротких видео TikTok. Это следует из данных сервиса «Сбой.рф».

Количество жалоб по состоянию на 12:35 мск составляет 3423. Согласно статистике, проблемы с доступом наблюдаются в Москве (20%), Свердловской (8%), Челябинской (7%), Новосибирской областях (7%), Санкт-Петербурге (6%), Краснодарском крае (6%), Башкортостане (5%) и др.

Сбой у российских пользователей произошел на фоне прекращения работы TikTok в США 19 января. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok». 

17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.

Вместе с тем проблемы с доступом возникли и в Канаде, писало издание The Mirror со ссылкой на жалобы пользователей в соцсети X. Пользователи сообщают, что их приложения выдают им такое же предупреждающее сообщение, как и в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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