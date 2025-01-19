Российские пользователи жалуются на проблемы с доступом в TikTok
Пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом в приложение по созданию коротких видео TikTok. Это следует из данных сервиса «Сбой.рф».
Количество жалоб по состоянию на 12:35 мск составляет 3423. Согласно статистике, проблемы с доступом наблюдаются в Москве (20%), Свердловской (8%), Челябинской (7%), Новосибирской областях (7%), Санкт-Петербурге (6%), Краснодарском крае (6%), Башкортостане (5%) и др.
Сбой у российских пользователей произошел на фоне прекращения работы TikTok в США 19 января. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok».
17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.
Вместе с тем проблемы с доступом возникли и в Канаде, писало издание The Mirror со ссылкой на жалобы пользователей в соцсети X. Пользователи сообщают, что их приложения выдают им такое же предупреждающее сообщение, как и в США.