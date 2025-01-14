Bloomberg: Китай обсуждает продажу американского TikTok Маску
Китайские власти рассматривают возможный вариант, при котором предприниматель Илон Маск приобретет американские подразделения TikTok. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальные источники.
Официальные лица в Пекине выступают за то, чтобы TikTok оставался в собственности материнской компании ByteDance. Но во время слушаний 10 января судьи дали понять, что скорее всего поддержат закон о запрете соцсети в США. По словам собеседников агентства, высокопоставленные китайские чиновники уже начали обсуждать планы на случай непредвиденных обстоятельств для TikTok.
По одному из сценариев, обсуждавшихся китайским правительством, X – бывшая Twitter – Маска возьмет под контроль TikTok в США и будет управлять двумя компаниями сразу, сообщили источники. При более 170 млн пользователей в США TikTok может помочь X в привлечении рекламодателей. Маск также основал отдельную компанию по искусственному интеллекту xAI, которая может извлечь выгоду из огромных объемов данных, генерируемых TikTok.
Маск писал в апреле 2024 г., что, по его мнению, TikTok должен оставаться доступным в США. «На мой взгляд, TikTok не должен быть запрещен в США, даже если такой запрет может пойти на пользу платформе X. Это противоречило бы свободе слова и самовыражения. Это не то, за что выступает Америка», – заявил он тогда.
Китайское правительство владеет так называемой «золотой акцией» в дочерней компании ByteDance, что дает ему возможность влиять на стратегию и деятельность компании. TikTok утверждает, что контроль распространяется только на китайскую дочернюю компанию Douyin Information Service Co. и не влияет на деятельность ByteDance за пределами Китая. Тем не менее, правила экспорта, установленные Пекином, не позволяют китайским компаниям продавать свои алгоритмы программного обеспечения, такие как тот, что используется в TikTok. Поскольку китайское правительство должно одобрить продажу, включающую ценный механизм рекомендаций TikTok, оно имеет значительное влияние на любую возможную сделку.
Руководство ByteDance неоднократно заявляло, что их приоритетом является борьба с законодательством США, которое требует от базирующейся в Пекине компании продать или закрыть свои подразделения в США из соображений национальной безопасности. Юристы TikTok утверждают, что это законодательство нарушает законы о свободе слова.
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истекает 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В связи с этим Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить потенциальный запрет китайской социальной сети TikTok в стране до тех пор, пока его администрация официально не приступит к работе.