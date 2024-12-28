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Трамп призвал отложить запрет на TikTok до своего вступления в должность

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить потенциальный запрет китайской социальной сети TikTok в стране до тех пор, пока его администрация официально не приступит к работе.

Верховный суд должен выслушать аргументы по этому делу 10 января. Закон может вступить в силу уже 19 января, всего за один день до инаугурации Трампа.

«Президент Трамп не занимает позиции относительно сути данного спора. Вместо этого он с уважением просит суд рассмотреть возможность отсрочки срока действия закона отчуждения, назначенного на 19 января 2025 г., пока идет рассмотрение сути дела, что даст новой администрации возможность добиться политического урегулирования вопросов по этому разбирательству», – говорится в документе, подготовленном и поданном адвокатом Джоном Сауэром.

В документе подчеркивается, что Трамп сам является пользователем китайской соцсети, которую он использует для общения со своими сторонниками. На данный момент у Трампа почти 14,7 млн подписчиков. В документе также указано, что вице-президент Камала Харрис использовала TokTok во время своей предвыборной кампании 2024 г., хотя ее администрация выступает за запрет соцсети на территории страны для устранения угрозы национальной безопасности.

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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