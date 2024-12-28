Трамп призвал отложить запрет на TikTok до своего вступления в должность

В документе подчеркивается, что Трамп сам является пользователем китайской соцсети, которую он использует для общения со своими сторонниками. На данный момент у Трампа почти 14,7 млн подписчиков. В документе также указано, что вице-президент Камала Харрис использовала TokTok во время своей предвыборной кампании 2024 г., хотя ее администрация выступает за запрет соцсети на территории страны для устранения угрозы национальной безопасности.